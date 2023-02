Totti pazzo di Noemi | la dedica su Instagram con le note di Nek FOTO

'Mister, un certo'. 'Mannaggia! Questo ci fa prima prima divertire e poi vincere', esclamai. ... 'Je so'je so'' Baggio trova il goal del 3 - 3 e la promessa venne mantenuta. Carletto ...Neymar da Silva Santos Júnior , detto semplicemente Neymar , sembra avere la stessa passione che sta andando di traverso a Francesco: le puntate ai casinò on line. Sabato 21 gennaio infatti l'attaccante del Paris St. Germain e della nazionale brasiliana ha trasmesso in diretta sul suo account Twitch le sue puntate a Virtual ...

Neymar sulle orme di Totti: pazzo per i casinò on line - Il video Open

Sportegolando Cronaca Qui

Totti: "Se lei avesse fatto di più non mi sarei allontanato". Lo sfogo del 'pupone' con l'amico pr RaiNews

Totti e la serata con Ilary Blasi e Noemi Bocchi, Anna Boschetti tuona: “Non capisco perché scrivete… Il Fatto Quotidiano