Totti e Noemi Bocchi | prima dedica social | «Basta uno sguardo» Pranzo al mare nel ristorante simbolo dell' amore con Ilary

(Di martedì 7 febbraio 2023) Francescospazza via le voci di una presunta crisi concon laper la nuova compagna. Durante unala Santa Severa, l'ex calciatore ha pubblicato...

I legali di lei: "Nelle mani dei giudici"Bocchi in crisi L'indizio social che aumenta il gossip: "Lei non lo segue più". Cosa succede Il pranzo a Santa Severa I due sono stati a ...Mentre c'è chi perde tempo a fantasticare su una crisi - tanto inaspettata quando improvvisa - della coppia formata da FrancescoBocchi, lo storico capitano della Roma ha rotto il silenzio con una foto della sua fidanzata e la prima dedica sui social . Sul profilo dell'ex calciatore infatti, è comparsa un'immagine ...

Totti e Noemi, altro che crisi: guarda dove sono oggi! Corriere dello Sport

Francesco Totti e Noemi Bocchi già in crisi: la foto su Instagram non mente DiLei

Totti e Noemi Bocchi, prima dedica social: «Basta uno sguardo». Pranzo al mare nel ristorante simbolo dell'amo leggo.it

Totti e Noemi, amore a gonfie vele. La foto del Pupone smentisce la crisi QUOTIDIANO NAZIONALE

Totti, la prima dedica social a Noemi: «Basta uno sguardo». Pranzo al mare nel ristorante simbolo dell'amore c ilmattino.it

Roma, 7 febbraio 2023 - Totti e Noemi si sono lasciati Neanche per idea, a giudicare dall'ultima story di Instagram postata dal Pupone. E' la prima, primissima volta da quando la coppia è uscita allo ...Francesco Totti spazza via le voci di una presunta crisi con Noemi Bocchi con la prima dedica social per la nuova compagna. Durante un pranzo al mare a Santa Severa, l'ex calciatore ha ...