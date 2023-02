Tortura la figlia di 16 mesi ustionandola con lo spray per farla ricoverare | arrestata

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb — Hato ladi un anno e mezzo per, spruzzandole addosso unodeodorante per adulti che le irritava la pelle sino ad ustionarla, per poi rivolgersi alle cure degli ospedali che la ricoveravano per settimane, senza capire la natura di tali lesioni. dalle prime ricostruzioni sembra che l’obbiettivo della donna, una 29enne di Varese finita ieri in manette per maltrattamenti aggravati, era quello di tenere ricoverata la piccola in modo che soggiornasse in ospedale il più tempo possibile.la bimba di un anno e mezzo con lodeodorante Per tre volte la madre si era recata in diversi ospedali della zona, portando la piccola che lamentava gravi irritazioni sulle braccia e sul corpo. In quelle occasioni i medici avevano condotto ogni tipo di ...