Torino | lesione per Ricci e si ferma ancora Pellegri | i tempi di recupero

Due infortuni pesanti: Ricci e Pellegri. Per ilsi è chiusa nel peggiore dei modi una giornata cominciata con tutt'altro spirito, grazie all'...esami strumentali che hanno evidenziato una...... informazioni sulla lista dei nomi scelta dall'allenatore per il campionato- Per la ... Infermeria ancora piena da Pogba (menisco laterale), Bonucci (infiammazione del tendine dell'...

Torino: lesione muscolare, Ricci fuori 40 giorni - Piemonte Agenzia ANSA

Torino, infortunio Ricci: lesione al polpaccio sinistro, i tempi di recupero Toro News

Torino, assente Ricci. Esami per Pellegri Torino Granata

Milan, chi rientra contro il Torino: il punto sugli infortunati Today.it

Torino, problemi per Lazaro: c'è lesione per il difensore Sportitalia

Ripresa della preparazione per il Torino in vista della trasferta di San Siro, venerdì sera contro il Milan. Ivan Juric ha diretto una sessione a porte aperte alternando il lavoro sulla ...Samuele Ricci non ha preso parte, quest’oggi, all’allenamento che il Torino ha svolto al Filadelfia: per il centrocampista granata, lezione di primo grado al soleo sinistro. Articolo in aggiornamento.