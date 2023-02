Tiziana Giardoni | chi è la moglie di Stefano D’Orazio?

Leggi su donnapop

(Di martedì 7 febbraio 2023)è stata ladel defunto, il noto batterista del famoso gruppo italiano Pooh. Leggi anche:dei Pooh come è morto? La lunga malattia e la morte: ecco la verità La donna è stata vicina al suo ex marito durante la malattia, ma purtroppo non in punto di morte....