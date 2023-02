Tivoli | usano il tagliandino d’invalidità ma senza invalido | nei guai 6 persone

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 7 febbraio 2023). Usufruivano indebitamente dei contrassegni di invalidità per beneficiare del parcheggio gratis in fascia blu. Tuttavia, le loro malefatte non sono passate inosservate. I controlli da parte della polizia locale sono avvenuti questa mattina e hanno permesso di portare a galla diverse irregolarità. Roma, controlli a tappeto della Polizia Locale: chiusa una discoteca, dentro 1000I controlli della polizia locale Al via questa mattina una mirata operazione di controlli, da parte della Polizia Locale di, per contrastare il fenomeno dell’uso improprio dei contrassegni invalidi da parte di quegli automobilisti che ne ab. In particolare, si fa riferimento ai casi in cui talipur non essendo al momento al servizio dell’titolare del contrassegno, ...