Tinder | l' app sempre più sicura | aggiunte le opzioni per navigare in incognito e bloccare i suggerimenti

(Di martedì 7 febbraio 2023) L' app diancora più. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione del Safer Internet Day , ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti ...

L'diancora più sicura. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione del Safer Internet Day , ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti una ...In occasione del Safer Internet Day , ldiannuncia il lancio di nuove funzionalità che renderanno più sicura l esperienza degli utenti . Tra queste, la più interessante è senza dubbio la 'Modalità di navigazione in incognito', ...

Tinder diventa più sicura: arriva la “modalità di navigazione in incognito” WIRED Italia

'Pago, dunque sc*po': abbiamo accettato il consumismo amoroso di Tinder Rolling Stone Italia

Le app di dating non conoscono crisi, ma gli utenti hanno sempre più voglia di realtà Linkiesta.it

Il declino di Tinder, perché l'app d'incontri è diventata "noiosa" Ticinonline

Tinder Gold gratis: ecco come ottenerlo Esquire Italia

L'app di Tinder ancora più sicura. La piattaforma per gli incontri più famosa al mondo, in occasione del Safer Internet Day, ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per consentire agli utenti ...Tinder is getting features like Incognito, Block Profile, Long Press Reporting, and updates to ‘Does This Bother You’ and ‘Are You Sure’.