The Umbrella Academy avrà una quarta stagione

Netflix ha oggi annunciato il via alle riprese della quarta e ultima stagione di 'Academy ', con tanto di foto ufficiale. Sul set si sono ritrovati Robert Sheehan, Elliot Page, David Castañeda, Tom Hopper, Justin H. Min, Aidan R Gallagher, Justin Cornwell, Britne ...Con una foto dal set, Netflix ha annunciato l'inizio delle riprese della stagione finale diAcademy , che sarà composta da soli sei episodi. LEGGI:Academy: lo showrunner svela che l'ultima stagione sarà composta da soli 6 episodi Oltre al post su Twitter di Netflix, che potete vedere qui sotto, anche alcuni dei membri del cast hanno ...

The Umbrella Academy 4: iniziata la produzione della stagione finale Lega Nerd

Partite le riprese dell'ultima stagione di The Umbrella Academy Universal Movies

Umbrella Academy: sono iniziate le riprese della stagione finale ... BadTaste.it TV

The Umbrella Academy, la terza stagione ha rovinato il finale perfetto dello show Fortementein.com

The Last of Us, il backstage del quarto episodio e il trailer del quinto ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Ecco le prime foto dal set di The Umbrella Academy 4, la stagione finale della serie Netflix tratta dal fumetto di Gerard Way.Le riprese della quarta - ed ultima - stagione della serie di successo The Umbrella Academy sono ufficialmente partite.