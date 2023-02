The Last of Us | chi sono i nuovi personaggi dell' episodio 4?

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nella quarta puntata di Theof Usstati introdotti diversi, alcuni già noti dal videogioco e altri scritti appositamente per la serie in onda su Sky e NOW. Il quartodi Theof Us ha introdotto deimai visti prima all'internoo show. Chi ha giocato con l'omonimo videogioco ha invece riconosciuto almeno due di loro, mentre il terzo è un elemento scritto ex novo come plausibile villain da affrontare nei prossimi capitoli. Dopo l'intermezzo super emozionalea terza puntata, con Please Hold to My Hand lo show torna on the road, e con una dose molto generosa di azione. Il viaggio di Joel ed Ellie si è arenato a Kansas City, dove un gruppo di persone non infette ...

Articoli più letti Il terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni La scaletta delle prime due serate di Sanremo 2023 di Redazione E se la pandemia diof Us ci ...Articoli più letti Il terremoto in Turchia ha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni E se la pandemia diof Us ci colpisse davvero di Sandro Iannaccone La scaletta delle prime due ...

The Last of Us, serie TV: il quarto episodio attira ancora più spettatori, non c'è freno al successo Multiplayer.it

The Last of Us – Episodio 4, la recensione di Roberto Recchioni ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

The Last of Us: Episodio 5 anticipato anche in Italia, data e orario eSports & Gaming

The Last of Us Parte 3 è in sviluppo, Naughty Dog pensa già alla versione PS6: il rumor Everyeye Videogiochi

The Last of Us Part 3 sarebbe in sviluppo per PS5, ma con una versione PS6 già prevista per un leak Multiplayer.it

Avram Glazer owns three clubs across three continents in three different sports – and he will be watching Desert Vipers in the UAE this week ...Beijing’s sweeping claims of sovereignty over the waterway have drawn repeated complaints from Manila, which has ramped up its rhetoric and is deploying more vessels to protect its maritime territory.