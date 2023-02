The Last of Us 1×04 batte un nuovo record per la HBO

(Di martedì 7 febbraio 2023) . Il quarto episodio, intitolato “Please Hold My Hand”, è incentrato su Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), che nel tentativo di raggiungere il Wyoming rimangono intrappolati in una Kansas City “liberata”.E proprio come il fungo contagioso Cordyceps che ha devastato gli Stati Uniti continentali e il resto del mondo sullo schermo, l’amore per la serie continua a diffondersi rapidamente. Secondo Variety, i telespettatori dell’ultimo episodio della serie sono stati 7,5 milioni. Si tratta di un aumento del 17% rispetto ai 6,4 milioni di spettatori che hanno seguito in diretta l’episodio precedente. L’episodio, intitolato “Please Hold My Hand”, è incentrato su Joel (Pedro Pascal) ed Ellie (Bella Ramsey), che nel tentativo di raggiungere il Wyoming rimangono intrappolati in una Kansas City “liberata”. Questa recente impresa della serie è impressionante se si considera che l’episodio ...

L'APOCALISSE SU PIATTAFORMA "L'apocalisse diof Us è il nostro futuro climatico", titola Domani . Nella riflessione di Teresa Marchesi si spiega come la serie HBO, ispirata a un videogioco, ...Dalle 10:00 Premiazione Musica contro le Mafie Parte da Casa Sanremo il piccolo Tour 'Time' con la premiazione di 'Music for Change 13th award'. Dalle 17:00 MoneyViz : uno spazio in cui ...

The Last of Us Part 3 sarebbe in sviluppo per PS5, ma con una versione PS6 già prevista per un leak Multiplayer.it

The Last of Us Parte 3 è in sviluppo, Naughty Dog pensa già alla versione PS6: il rumor Everyeye Videogiochi

The Last of US Parte I su PC rimandato, ma solo di qualche settimana Hardware Upgrade

Pedro Pascal, da The Last of Us a Mario Kart è un attimo | Video HDblog

Thousands of people have been killed and many more injured after a 7.8 magnitude earthquake and several aftershocks caused widespread destruction in Turkey and Syria.Denise Mina joins acclaimed comic book artist Frank Quitely as he draws his superheroes.