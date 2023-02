The Flash | lo showrunner promette che la serie si concluderà con una “nota positiva”

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 7 febbraio 2023) Parlando con TVLine, loEric Wallace ha parlato dei piani per l’imminente nona e ultima stagione di The. Ha rivelato che vogliono onorare l’eredità dello show offrendo un finale soddisfacente e positivo che gli spettatori fedeli di Thepotranno guardare con affetto. “La mia missione è quella di ricompensare il pubblico con le cose che so che hanno chiesto e atteso con impazienza; di cancellare le cose dalla mia lista di cose da fare, come fan, e dalla lista di cose da fare degli sceneggiatori; e di concludere con unadavveroe alta“, ha spiegato Wallace. “Volevo che fossimo forti, emotivamente, il più possibile, e che alla fine avessimo qualche sorpresa, qualche vecchio volto che ritorna qua e là“, ha continuato lo. “Aumentando la storia ...