Testo di Mostro di Gianmaria | una riflessione sugli effetti dell’interconnessione globale

(Di martedì 7 febbraio 2023)di– reso graficamente come “” – è quanto le nuove generazioni non hanno sempre il coraggio di dire. Non una condanna, tutt’altro: il giovanissimo cantautore vicentino fa una sana autocritica in quanto appartenente a questo speciale constorico in cui gli stessi rapporti umano vengono spesso sacrificati nel nome, quella che avviene sui social e sulle chat che se da una parte azzera le distanze tra le persone, dall’altra le conferma. Per questo, già noto per affrontare con schiettezza argomenti che altrimenti verrebbero ignorati, opera un j’accuse dedicato a se stesso che diventa anche una proiezione su ciò che abbiamo intorno. La storia dell’uomo è cambiata per sempre: i meccanismi sociali sono stati ridimensionati, ci ...