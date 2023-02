Terzo valico | esplosione nel cantiere | è morto un operaio di 33anni | veniva dalla Sicilia

Nel cantiere del, un'esplosione è costata la vita ad un operaio di 33 anni. L'incidente potrebbe essere stato causato della formazione di una sacca di gas residuo all'interno della galleria in cui stavano ...10.02 Scoppio in cantiere, muore operaio Incidente mortale sul lavoro, probabilmente per un'esplosione, in un cantiere della linea ferroviaria del, tra Piemonte e Liguria, con un operaio morto e un altro ferito. E'successo a Voltaggio (Alessandria). La vittima sarebbe un trasfertista siciliano di 34 anni. L'altro operaio è stato ...

ALESSANDRIA – Il segretario provinciale della Cisl, Marco Ciani, esprime dolore per la tragedia avvenuta nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio. Questa notte un’improvvisa esplosione ha provocato ...Terzo valico, un 33enne è deceduto per le gravi ferite riportate dopo un'esplosioine. Si tratta di un trasfertista siciliano. Il secondo lavoratore avrebbe riportato ustioni di primo grado sul volto, ...