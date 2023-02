Terribile incidente sulla Nettunense | quattro auto coinvolte e due feriti

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ieri sera si è verificato unnel territorio del Comune di Aprilia. Uno scontro tra: una Smart, una Toyota, una Bmw e una Nissan Micra, nel quale sono rimaste ferite due persone. Non si conosce ancora la dinamica del sinistro, sul quale stanno indagando ancora le forze dell’ordine. Le forze dell’ordine indagano per ricostruire la dinamica Le, secondo una prima ricostruzione, viaggiavano tuttequando, per cause ancora in corso di accertamento, si è verificato l’nel quale ad avere la peggio sono stati la conducente della Smart e il giovane alla guida della Toyota che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118, i quali hanno poi provveduto al trasporto dei due ...

Flavio Margeri, un giovane di soli 15 anni di Petrosino, una città del Trapanese, è morto dopo 22 giorni agonia. Flavio era stato coinvolto in unstradale alcune settimane fa, mentre era alla guida del suo scooter. Quel giorno - era il 15 gennaio - Flavio aveva perso il controllo e si era schiantato contro un palo. Le sue ...2' DI LETTURA PETROSINO (TP) - Non ce l'ha fatta Flavio Margeri, il ragazzo di 15 anni di Petrosino, nel Trapanese, rimasto coinvolto alcune settimane fa in unstradale. Il giovane, lo scorso 15 gennaio, si trovava alla guida del suo scooter quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro un palo. Le sue condizioni sono ...

Un nuovo terribile incidente sulle strade romane: un’auto, con 5 giovani a bordo, si schianta contro un albero. Radio Studio 93

Terribile incidente in galleria sulla A14 a Grottammare, muore un atleta paralimpico con due figli Virgilio Notizie

Chi era Andrea Silvestrone, l'atleta morto insieme ai suoi figli in un terribile incidente Vanity Fair Italia

Frontale in galleria A14: morti l'atleta Andrea Silvestrone e i due figli. Un altro adolescente è ferito Tiscali Notizie

Terribile incidente sulla Sora-Avezzano: morti due fratelli, Emanuele e Massimo Nicoletti Fanpage.it

Tragedia nel cantiere del Terzo Valico a Voltaggio, in provincia di Alessandria. Un operaio è morto e uno è rimasto ustionato per una fuga di gas.Muore dopo 22 giorni di agonia Flavio Margeri, il 15enne del Trapanese rimasto vittima di un incidente stradale in sella al suo motorino ...