Terremoto Turchia | spaventoso incendio nel porto di Iskenderun In fiamme i container rovesciati dal sisma

Articoli più letti Ilinha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni E se la pandemia di The Last of Us ci colpisse davvero di Sandro Iannaccone La scaletta delle prime due ...Ilinha provocato migliaia di morti La scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 2 del mattino, ora italiana, al confine con la Siria. Una seconda è di 7.5. Si contano almeno ...

Terremoto fra Turchia e Siria, le immagini della tragedia Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 5.000 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria RaiNews

Terremoto Turchia, migliaia i morti: aiuti da tutto il mondo. Si cerca un italiano. LIVE Sky Tg24

Terremoto in Turchia, bloccati sotto le macerie: chiedono aiuto e filmano tutto - Mondo Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, le prime immagini RaiNews

La magnitudo è stata di ML 2.2, l’ipocentro a 14 km di profondità – Aggiornamento sul sisma in Turchia: i morti accertati sono più di 5.000 Non si tratta di una scossa di simpatia, in quanto il terrem ...Non si arresta il conteggio dei morti causati dal violentissimo terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte tra domenica e lunedì. Ieri sera erano oltre 2.500, oggi oltre 5.000 quelli ...