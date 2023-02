Terremoto Turchia e Siria | oltre 7 100 morti 15enne salvato dopo 35 ore sotto le macerie Disperso italiano | è il 60enne Angelo Zen – la diretta

Ildel 6 febbraio non è solo "uno dei più grandi disastri" per lama per la storia a livello mondiale, ha detto oggi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, annunciando lo stato ...'Le immagini televisive inquietano, le notizie di morti e di feriti sconvolgono. Signore, abbi pietà di questa umanità, ferita e dolorante! Iltra la Siria e laha colpito, nel freddo, popolazioni già provate da disagi e da conflitti. Il nostro grido si fa preghiera, in attesa di farsi solidarietà con l'aiuto ai bisogni di ...

Terremoto Turchia e Siria, è allarme "epidemia sismica" | Ecco di cosa si tratta e quanto potrebbe durare TGCOM

Lo strano comportamento degli uccelli prima del terremoto, la scena in Turchia - Il video Open

Sisma Turchia, l’esperto: «Nuove scosse per mesi ma non può provocare terremoti altrove» Il Sole 24 ORE

Terremoto Turchia e Siria, la Sapienza piange la studentessa Nesrin Kara RomaToday

E’ salito ad almeno 6.256 morti accertati il bilancio provvisorio complessivo del terremoto in Turchia e Siria. Le rispettive autorità hanno fatto sapere che le vittime accertate in Turchia sono 4.544 ...Continua a crescere ora dopo ora il tragico bilancio dei morti nel terremoto di magnitudo 7.7 della scala Richter che si è verificato ieri al confine tra Turchia e Siria. Sono oltre 6.200 le vittime a ...