Terremoto Turchia | club calcio si mobilitano | stadi trasformati in aree raccolta

(Di martedì 7 febbraio 2023) Iturchi del Besiktas, Fenerbahçe e Galatasaray si sono mobilitati per aiutare le vittime delche ha colpito laal confine con la Siria. Il ‘Vodafone Park’, gli‘Ulker’ e ‘Nef’ e le strutture Tacspor del Galatasaray ad Atasehir sono statiindiaiuti per le vittime delsotto il coordinamento dell’Afad (presidenza per la gestione dei disastri e delle emergenze). Il Galatasaray ha annunciato che le forniture saranno raccolte presso le strutture Taçspor ad Atasehir e alloo Nef. Anche il Besiktas, che ha formato il “Comitato per gli aiuti” all’interno del, attraverso il suo account sui social media, ha fatto richiesta per donazioni di sangue. Nel ...

Articoli più letti Ilinha provocato migliaia di morti di Pietro Deragni E se la pandemia di The Last of Us ci colpisse davvero di Sandro Iannaccone La scaletta delle prime due ...Ilinha provocato migliaia di morti La scossa di magnitudo 7.9 è stata registrata alle 2 del mattino, ora italiana, al confine con la Siria. Una seconda è di 7.5. Si contano almeno ...

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 5.000 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria RaiNews

Terremoto Turchia, migliaia i morti: aiuti da tutto il mondo. Si cerca un italiano. LIVE Sky Tg24

Lo strano comportamento degli uccelli prima del terremoto, la scena in Turchia - Il video Open

Lampi durante il terremoto in Turchia, il «mito» delle luci telluriche: cosa è successo davvero Corriere della Sera

Come riportato da alcuni media turchi, tra le vittime del terremoto c'è anche Eyup Turkaslan, portiere dello Yeni Malatyaspor, squadra che milita nella massima serie turca. Ad ufficializzarlo è stato ...Europa è in campo in Turchia, insieme all'ufficio nazionale e in collaborazione con la sede centrale dell'agenzia Onu per la salute, per sostenere il ministero della Salute del Paese nella risposta ...