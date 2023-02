Terremoto tra Turchia e Siria | quasi 5 000 morti Un italiano disperso

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 febbraio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio delle vittime delche ha colpito lae lanella notte del 6 febbraio: iregistrati nei due paesi sono oltre 4.700 ma il bilancio è ancora provvisorio, mentre continua il lavoro dei soccorritori.In particolare, in3.381 persone sono rimaste uccise e altre 20.426 ferite, secondo quanto riferito dall'agenzia turca Anadolu, che cita un funzionario dell'agenzia per i disastri del paese. In, 733 persone sono morte nelle aree controllate dai ribelli e altre 656 persone hanno perso la vita nelle regioni controllate dal governo, in base a quanto riporta Sky News.I soccorritori hanno continuato a lavorare tutta la notte, nonostante il freddo, per recuperare le persone rimaste intrappolate sotto le macerie. ...