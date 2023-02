Terremoto Siria | bambina estratta dalle macerie | il momento del salvataggio

Sta continuando drammaticamente a salire il conto delle vittime causate dal violentoche ha colpito Turchia e. Il conteggio parziale è arrivato a più di 5mila morti , ma secondo l'Organizzazione mondiale della sanità potrebbe salire a 20mila nei prossimi giorni, ......meccanismo di fornitura di aiuti umanitari alle martoriate zone nord - occidentali dellatramite il territorio turco senza passare per Damasco. Anche nel caso dell'emergenza dovuta al,...

Terremoto fra Turchia e Siria, le immagini della tragedia Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 5.000 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria - Croce Rossa avvia raccolta fondi per Turchia e Siria RaiNews

Terremoto in Siria, la distruzione nella provincia di Aleppo vista dall'alto Repubblica TV

Le cause del terremoto in Turchia e Siria: perché l'Anatolia si è spostata di 3 metri e cos'è il "rischio epidemia sismica" Open

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, i morti sono più di 5mila | Un italiano disperso | Oms: fino a 23 milioni le persone colpite dal sisma TGCOM

Sale a oltre 5mila il numero delle vittime tra la Turchia e la Siria. Adesso è corsa contro il tempo per estrarre le persone dalle macerie. Turchia, palazzo colpito dal terremoto – Nanopress.it Come ...L'Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa è in campo in Turchia, insieme all'ufficio nazionale e in collaborazione con la sede centrale dell'agenzia Onu per la salute, per sostenere il ...