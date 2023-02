Terremoto | morte più di 5mila persone fra Turchia e Siria Disperso un italiano Biden chiama Erdogan

Leggi su firenzepost

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le cifre diventano spaventose: ad oggi, 7 febbraio 2023, il bilancio dei morti delinsuopera le: in 3.419 hanno perso la vita nel suolo turco, mentre l'ultimo bilanciono è di 1598. In, ha aggiunto il vice presidente turco Fuat Oktay, come riporta Anadolu, i feriti sono 20.534. UnrisultaL'articolo proviene da Firenze Post.