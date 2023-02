Terremoto | italiana a Kilis | “Siriani i più fragili e c’è conflittualità con i turchi”

(Di martedì 7 febbraio 2023) (Adnkronos) – La notte delha attraversato a piedi, sotto la neve, tutta la città di, al confine tra laa e la Siria, località nota per avere più rifugiatiche cittadini. Ed è arrivata fino alla casa tradizionale araba che ospita ‘Amal’, il centro da lei fondato nel 2014 nel sud dellaa a sostegno dell’educazione e dell’empowerment. Così Isabella Chiari, docente di Linguistica all’Università la Sapienza di Roma, racconta ad Adnkronos di aver vissuto ”con meno paura, rispetto alla popolazione locale”, gli attimi del terribileche ha scosso il sud dellaa e il nord della Siria. ”I miei vicini mi hanno detto di aver avuto più paura delche dei missili”, mentre ”ero ...

... come prima forma di aiuto alle vittime del violentoin Turchia e Siria. Caritas, impegnata da anni nei due Paesi, è in costante contatto con le Caritas locali e la rete ......14:09 Sbarcato ad Adana il team italiano di Vigili del fuoco Sbarcato ad Adana alle 6 orail contingente dei Vigili del fuoco inviato in soccorso alla popolazione colpita daldi ...

"In Italia un terremoto così intenso non si è mai verificato" AGI - Agenzia Italia

Terremoto 7.8 in Turchia: può accadere anche in Italia il parere del prof. Calvi ingenio-web.it

Terremoto Turchia, Meloni: "Italia vicina a popolazioni colpite" Sky Tg24

Terremoto Turchia, Farnesina: "Al momento né feriti né morti tra italiani" Adnkronos

Terremoto in Turchia, partono i primi aiuti italiani. Tajani: «Italia solidale» Corriere Roma

La pallavolista italiana Lucia Bosetti gioca in Turchia con il Cukurova e vive nella città di Adana, uno dei posti più colpiti dal terremoto che ha ...ROMA (ITALPRESS) – Si aggrava il bilancio delle vittime del terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria nella notte del 6 febbraio: i morti registrati nei due paesi sono oltre 4.700 ma il bilancio ...