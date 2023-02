Terremoto in Turchia | sopravvissuti chiedono aiuto da sotto le macerie

(Di martedì 7 febbraio 2023) In un video girato nella citta' turca a maggioranza curda di Adiyaman, nel sud - est della, si possono sentire ichedaledi un edificio distrutto ...

L'area ospita milioni di rifugiati fuggiti nel nord - ovest per scappare dal regime siriano: le scosse si inseriscono in un quadro di povertà, precarietà e ...Tra le rovine di un edificio a Jandairis, città della Siria duramente colpita dal, i soccorritori hanno scoperto una neonata viva, sotto le macerie, ancora legata dal ...con lai ...

Danni enormi, frane e tsunami: gli effetti sull'Italia di un terremoto come quello in Turchia Fanpage

Come è possibile che il terremoto in Turchia si sia sentito anche in Groenlandia Fanpage

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 5260 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, è un veneto l'italiano disperso | Oltre 5mila morti, devastata un'area di 450 chilometri TGCOM

Sisma in Turchia e Siria, è una ecatombe per il terremoto da 7,9 gradi Il Riformista

(wn24)-Redazione – Il terribile terremoto in Turchia e Siria, dove sono state già contate oltre cinquemila morti e e migliaia di feriti, riporta fedelmente le immagini già viste nel terremoto de ...E' salito a oltre 5.100 morti il bilancio che ha colpito un'area al confine tra Turchia e Siria. Le vittime in Turchia sono 3.549 a quanto comunicato dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan, riporta ...