Terremoto in Turchia | soccorritori cercano sopravvissuti tra le macerie ad Adiyaman

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 6250 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 6mila morti: devastata un'area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti TGCOM

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Il presidente dell’Ingv: «In Turchia la terra si è spostata di 3 metri in alcune decine di secondi lungo... Corriere della Sera

(Agenzia Vista) Roma, 07 febbraio 2023 Ecco le attrezzature speciali inviate in Turchia dai Vigili del Fuoco Italiani per aiutare i soccorritori ...La notizia del terremoto in Turchia e Siria (la prima scossa alle ore 3.17 di notte, 2.17 ora italiana) è stata data immediatamente su Rai Radio1, nel corso dei Gr della notte… Leggi ...