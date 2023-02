Terremoto in Turchia | ritrovato l’ex Chelsea Atsu

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023)giocatore del, Christian, è stato estratto vivo dalle macerie questa mattina dopo il crollo della sua residenza Ildi lunedì mattina ine in Siria è un fatto gravissimo che ha colpito anche in piccolissima parte il mondo del calcio. Dichiarato disperso dopo il crollo della sua residenza,giocatore delChristian(ora all’Hatayspor) è stato estratto vivo dalle macerie questa mattina. Il direttore sportivo del club turco, Taner Savut, è ancora sotto le macerie. La Federcalcio turca ha sospeso il campionato e il mondo del calcio si è messo in moto per aiutare le vittime. Il bilancio per ora è terribile: ci sono oltre 4.800 morti confermati. L'articolo proviene da Calcio News 24.