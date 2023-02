Terremoto in Turchia | non ce l’ha fatta Ahmet Eyüp Türkaslan | il portiere dell’Hatayspor ritrovato senza vita sotto le macerie

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Nelle scorse ore la squadra di calcio turca deltayspor, così come tutte le persone che lo conoscono, ha potuto tirare un sospiro di sollievo per il ritrovamento del centrocampista ex Chelsea e Newcastle, Christian Atsu, estratto vivo dalledel terribileche ha stravoltoe Siria. Le stesse speranze le nutriva il Malatyaspor, club che milita nella Serie B turca, in apprensione per le sorti del suo, anche lui tra i dispersi. Ma nel pomeriggio di martedì è arrivata la brutta notizia, comunicata proprio dal club: “Il nostro, ha perso lale ...