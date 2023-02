Terremoto in Turchia | l’Hatayspor annuncia | «Atsu è ferito»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 7 febbraio 2023) L’annuncio di un portavoce delsulle condizioni di Christiandopo ilche ha colpito il paese Mustafa Ozat, portavoce del, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Christian. Il calciatore ghanese, ex Chelsea e Newcastle, era rimasto per diverse ore sotto le macerie dopo il terribileche ha colpito il paese. PAROLE – «Christian è stato estratto. Il nostro direttore sportivo, Taner Savut, sfortunatamente è ancora sotto le macerie. Hatay è stata molto colpita, stiamo arrivando in fondo alle ore più pericolose». L'articolo proviene da Calcio News 24.