Terremoto in Turchia | l’ex Chelsea Atsu ritrovato vivo tra le macerie

(Di martedì 7 febbraio 2023) Christian, il 31enne calciatore ghanese, rimasto intrappolato sotto lenel corso del pesanteche ha colpito lameridionale e la Siria settentrionale, è stato trovato nelle scorse ore dopo le lunghe ricerche effettuate a Hatay, la citta del club per cui giocava. Precisamente l’Hatayspor, che proprio domenicadi Newcastle eaveva portato al successo con un gol last minute al 97? nella sfida al Kasimpasa., che si trovava al nono piano di un edificio che poi è collassato in compagnia di altri 9 giocatori e 2 dirigenti, è stato trasferito immediatamente in ospedale: secondo le prime indiscrezioni l’attaccante avrebbe riportato difficoltà respiratorie e ferite al piede sinistro. Ma la sua vita non ...