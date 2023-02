Terremoto in Turchia | la scossa potente come cento atomiche Migliaia di morti | «Non resta nulla»

Ildi magnitudo 7,8 avvenuto frae Siria nella notte fra il 5 e il 6 febbraio è il quarto più violento registrato in quelle zone a partire dal 1668. In quell'anno, infatti, la...Vladimir Putin ha telefonato all'omologo siriano Bashar al - Assad dopo il disastrosoche ha colpitoe Siria. E Assad - spiega il Cremlino - ha accettato 'con gratitudine' l'offerta ...

Terremoto in Turchia e Siria, i morti sono migliaia. Il suolo dell'Anatolia si è spostato di 3 metri - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto in Turchia, il terribile momento in cui il palazzo si sbriciola in pochi secondi RaiNews

Terremoto in Turchia e Siria, nuova scossa di magnitudo 7.5 con epicentro a Ekinozu. Si contano più di 3700 morti ... la Repubblica

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 3.800 morti | Un italiano risulta disperso | Sisma mille volte superiore a quello di Amatrice TGCOM

Terremoto in Turchia, le immagini della devastazione. FOTO Sky Tg24

“ Se il sismografo ha registrato il terremoto di questa notte in Turchia Eccome ” esclama Padre Martino Siciliani da oltre 50 anni ...Sono oltre 1.000 le persone morte in Siria a seguito del terremoto di ieri al confine con la Turchia. Di queste, 430 vivevano nelle aree controllate dal governo e 538 in quelle controllate dall’opposi ...