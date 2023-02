Terremoto in Turchia | evasi 20 affiliati dell’Isis detenuti in Siria

(Di martedì 7 febbraio 2023) Dopo le forti scosse didi ieri, 6 febbraio, tra, 20 prigionieri appartenenti allo Stato islamico sonodal carcere di Rajo, vicino a Afrin. La struttura nella quale erano richiusi si trova al confine con la, in, in una zona controllata dalle milizie filo turche. È probabile che i fuggitivi approfitteranno della tragedia che ha devastato molte zone dei due paesi per spostarsi e sfuggire ai controlli. Dal 2019, l’Isis ha perso il controllo del territorio tra Iraq ee dopo l’uccisione dei suoi due califfi un gruppo si è clandestinamente rifugiato al confine con la. Sono migliaia gliin quest’area e l’obiettivo è riuscire a liberarne il più ...

È Angelo Zen l'italiano disperso indopo il devastante. Si tratta di un abitante di Martellago. Ha 60 anni e di professione è consulente orafo. L'uomo si trovava al Sahra Hotel completamente distrutto dal sisma, nella ...- Siria, gli aggiornamenti ora per ora

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5200 morti. L'italiano disperso è Angelo Zen - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoti in Turchia e Siria, oltre 5260 morti. Erdogan: "Uno dei più grandi disastri della storia" - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 - Aggiornamento del 07 Febbraio delle ore 15:46 RaiNews

I messaggi dei dispersi. «Ci mandano vocali e si geolocalizzano da sotto le macerie» Corriere della Sera

Sisma Turchia-Siria: nuova faglia, suolo slittato 10 metri - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

Chi è Angelo Zen, l'italiano che risulta disperso dopo il terremoto in Turchia TGCOM

A Jenderes, nelle campagne siriane, una neonata è stata tratta in salvo dalle macerie: morti entrambi i genitori, la piccola non ha ancora un nome ...Il Nursing Up, Sindacato Nazionale Infermieri, in questo frangente così delicato, esprime tutta la propria vicinanza alle popolazioni colpite dal sisma ...