Terremoto in Turchia | Erdogan | Stato di emergenza nelle zone colpite

Nonostante ilche ha devastato la parte del confine trae Siria abbia rallentato la trattativa, facendo slittare alcune conference call in programma per la mattinata di ieri, le ......99 dollari al barile, con l'ottimismo sulla domanda cinese e le preoccupazioni per la chiusura di un importante terminal per l'esportazione a causa del forteche ha colpito la. AAA -...

Terremoto in Turchia e Siria: nuova ondata di forti scosse la Repubblica

Danni enormi, frane e tsunami: gli effetti sull'Italia di un terremoto come quello in Turchia Fanpage

Terremoto tra Turchia e Siria, oltre 5mila i morti - Medio Oriente Agenzia ANSA

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, è un veneto l'italiano disperso | Oltre 5mila morti, devastata un'area di 450 chilometri TGCOM

Turchia terremoto, quasi 5 mila morti. Biden: "Forniremo ogni aiuto" La Stampa

Il suolo dell'Anatolia si è spostato di almeno 3 metri. Il presidente turco Erdogan ha proclamato 7 giorni di lutto nazionale . La scossa è stata avvertita… Leggi ...L'italiano che risulta disperso dopo il terremoto che ha colpito Turchia e Siria si chiama Angelo Zen, italiano della regione Veneto, dalla provincia di ...