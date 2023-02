Terremoto in Turchia e Siria | non basta delegare | vorrei che le istituzioni ci aiutassero a mobilitarci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023) Le notizie che giungono dallae dallagenerano, come sempre in questi casi, un senso di sgomento e di impotenza. Dal caldo delle nostre case guardiamo in tv i superstiti intirizziti aggirarsi nella neve, senza più nulla: con le nostre risorse sovrabbondanti vorremmo dare una mano ed essere vicini. Ma il nostro desiderio (di umanità) è frustrato dall’immensità della catastrofe e dalla distanza. La Protezione Civile rassicura le nostre turbate coscienze: “Il nostro Paese ha offerto un modulo Usar (ricerca e soccorso in ambito urbano), messo a disposizione dai Vigili del Fuoco e composto da 57 operatori, di cui 11 medici e 12 tonnellate di attrezzature, che nelle prossime ore partirà per la”. Meno male, ci pensano loro! E i volontari? Dove sono i volontari? Le Protezioni Civili europee provano a organizzarli e ...