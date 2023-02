Terremoto in Siria | un bambino estratto vivo dalle macerie nella città di Qatma | la difficile operazione dei soccorritori

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ahmed, unno, è stato salvato dalla Protezione civilena: ilo hannoda sotto ledella sua casadi, a nord di Aleppo. È uno dei sopravvissuti al violentodi magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la, uccidendo e ferendo migliaia di persone e abbattendo migliaia di edifici. Istanno ancora scavando a mani nude alla ricerca dei sopravvissuti da trarre in salvo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Roma, 07 febbraio 2023 Quelle che arrivano da Turchia e Siria sono immagini devastanti e disperate. Piena solidarietà alla popolazione turca e siriana, dal nostro Paese sostegno immediato e concreto alle vittime e ai Paesi colpiti". Lo dice Ettore Rosato, ...

È uno dei sopravvissuti al violento terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia e la Siria, uccidendo e ferendo migliaia di persone e abbattendo migliaia di edifici. I soccorritori stanno ... Una donna ha partorito tra le macerie di Aleppo, in Siria, dopo il devastante terremoto. Le immagini incredibili sono state condivise sui social. Nel video il piccolo viene portato in salvo dai soccorritori.