Terremoto in Siria | il vescovo di Aleppo | “Situazione apocalittica | mai visto nulla di simile”

(Di martedì 7 febbraio 2023)– “Eravamo al terzo piano, la paura è stata enorme e ora tutta la gente è in strada, al freddo e sotto la pioggia”. Lo dice, intervistato da Vatican News, monsignor Antoine Audo,didei Caldei. “Non siamo abituati a questo genere di eventi, è la prima volta che vedo una cosaad”, dice mentre suonano le sirene delle auto di soccorso dopo il violentonel sud della Turchia, al confine con la. “Stanotte dormiremo all’entrata del vescovado o altrove, vedremo cosa fare. C’è – ripete – una grande paura, ci sono danni ovunque, anche in cattedrale. Le biblioteche sono distrutte, le case crollate: è una”. Ilracconta di altre persone che sono ...

Montella è scosso, angosciato di fronte al dramma che stanno vivendo in Turchia e, colpite da undevastante, che ha fatto migliaia di morti. Montella è da due anni in Turchia, dove ...Non hanno molte informazioni e quando le ho parlato non erano arrivati ancora i soccorsi", racconta Ozlem, una farmacista di Istanbul originaria di Hatay, una delle zone più colpite daldi ...

Terremoto fra Turchia e Siria, le immagini della tragedia Agenzia ANSA

Le cause del terremoto in Turchia e Siria: perché l'Anatolia si è spostata di 3 metri e cos'è il "rischio epidemia sismica" Open

Terremoto in Siria, la distruzione nella provincia di Aleppo vista dall'alto Repubblica TV

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 5.000 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 - Boran Kubat, 20 anni, salvato dalle macerie grazie al video sui social - Boran Kubat, 20 anni, salvato dalle macerie grazie al video sui social RaiNews

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, i morti sono più di 5mila | Un italiano disperso | Oms: fino a 23 milioni le persone colpite dal sisma TGCOM

Era in programma ieri alle 15 a Umraniye, distretto del comune metropolitano di Istanbul, la capitale della Turchia che ha patito pochi danni per il devastante terremoto che ha colpito la parte ...Terremoto in Turchia, ritrovato Atsu sotto le macerie. Il giocatore dell’Hatayspor Christian Atsu è stato ritrovato e messo in salvo dopo che era stato dichiarato disperso nella giornata di ieri. Terr ...