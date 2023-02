Terremoto | in ginocchio Turchia e Siria Oltre 4 mila le vittime

(Di martedì 7 febbraio 2023) Prima il boato sordo che ha interrotto la quiete della notte, poi le devastanti onde sismiche che hanno seminato morte e distruzione tanto inquanto in. Undevastante che, al momento, ha provocato4.300anche se appare certo che il bilancio è destinato a crescere enormemente. Ilmette in. Sisma mille volte più forte di quello di Amatrice Secondo Usgs, il sito americano sul monitoraggio sismico, i decessi potrebbero arrivare a toccare le 10unità visto che l’ente ha assegnato all’evento di ieri notte il rischio rosso attribuendo un 47% di possibilità che il numero dellesia compreso tra mille e ...

Così il devastanteche ha colpito ieri la Turchia che ha provocato oltre duemila morti, ... Anche se l'epicentro che ha messo inil paese è al confine con la Siria, a Pazarcik, nella ...Turchia messa indal: stop a tutti gli eventi sportivi fino a data da destinarsi Il mondo si ferma a guardare le tragiche conseguenze deldi magnitudo 7,7 che la notte scorsa ha colpito ...

