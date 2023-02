Terremoto | Iannace | “Costruiamo la cultura della prevenzione”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’ex consigliere regionaleCampania Carlo, all’indomani del disastrosoche si è verificato in Turchia e Siria, accende i riflettori sulla, una parola che per il medico sannita e primarioBreast Unit all’ospedale Moscati di Avellino è il pilastrovita: “Le immagini che ci arrivano dalla Turchia e dalla Siria sono alquanto impressionanti. E’ una catastrofe! Un’ecatombe! Migliaia e migliaia di vittime e di sfollati. Scendono da sole le lacrime nel vedere i video di queste ultime ore: bambini, donne, uomini… Questoè stato 30 volte più forte rispetto a quellonostra Irpinia del 1980. Naturalmente non è possibile prevenire i terremoti, ma controllare i danni che essi ...