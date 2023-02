Terremoto | basta chiacchiere | l’Ue revochi le sanzioni alla Siria

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 7 febbraio 2023) Roma, 7 feb – L’embargo che lasubisce da dodici anni è un’enorme zavorra per gli aiuti umanitari, quanto mai necessari adesso a causa del devastanteche ha colpito vaste aree della Repubblica araba e della Turchia. Non serviva questa tragedia per aprire gli occhi sulla vergogna delleimposte dal, sulla falsa riga di quelle volute dagli Stati Uniti, per comprendere che qualunque cosa si pensi del governo di Damasco, ad essere colpita in questi casi è in particolare la popolazione, nella fattispecie già vessata da guerra e povertà. Su questo giornale, abbiamo più volte chiesto la revoca delle misure restrittive che durano dal 9 maggio 2011 con la Decisione 2011/273/PESC e sono state prorogate nel maggio 2022 dal Consiglio Ue fino al giugno 2023. Leggi anche:: ...