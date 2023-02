Terremoto | arrivati in Turchia i Vigili del fuoco italiani

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 febbraio 2023) È sbarcato ad Adana, alle 6 ora italiana, il contingente deidelinviato in soccorso alla popolazione colpita daldi ieri. Lo rende noto il Dipartimento deidel. È sbarcato ad Adana il contingente deidelinviato inin soccorso della popolazione colpita dalTrasportato con un aereo C130 dell’Aeronautica Militare, partito nella tarda sera di ieri da Pisa con scalo a Pratica di Mare, il contingente è composto da 50deldei team Usar di Toscana e Lazio, altamente specializzato per la ricerca di dispersi sotto le macerie, che ha operato nelle analoghe emergenze in Italia e all’estero. Anche la Difesa è impegnata e sta mettendo ...