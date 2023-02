Terremoto al confine tra Turchia e Siria | quasi 4 400 morti | Un italiano disperso | Donna e 3 figli salvati dopo 28 ore sotto le macerie

Così il devastanteche ha colpito ieri la Turchia che ha provocato oltre duemila morti, ... Anche se l'epicentro che ha messo in ginocchio il paese è alcon la Siria, a Pazarcik, nella ...Nella città didi Jindires, Ali Batel ha implorato aiuto dalle rovine del suo ex villaggio. ... Nella provincia turca di Kahramanmaras che è stata l'epicentro del, circa 20 persone, ...

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 3.700 vittime Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 3.800 morti | Un italiano risulta disperso | Sisma mille volte superiore a quello di Amatrice TGCOM

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Il sisma lungo "il confine maledetto" che ha visto 12 anni di guerra RaiNews

Migliaia di morti e sfollati. Il terremoto mette in ginocchio Turchia e Siria. Sisma mille volte più forte di quello di Amatrice.Terremoto in Turchia, i morti non finiscono più, il bilancio sale a 4300 vittime mentre Ankara proclama 7 giorni di lutto e chiede aiuto alla Nato ...