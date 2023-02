Terremoto al confine tra Turchia e Siria | oltre 6 200 morti | devastata un' area di 450 chilometri | Decine di scuole e ospedali distrutti

Si tratta, inoltre, di un'area che, per la sua posizione di, è stata massicciamente ...dal dibattito su temi già al centro della campagna elettorale in corso e che la gestione del...Tra le rovine di un edificio a Jandairis, città della Siria duramente colpita dal, i soccorritori hanno scoperto una neonata viva, sotto le macerie, ancora legata dal ...località al...

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 3.700 vittime Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 3.800 morti | Un italiano risulta disperso | Sisma mille volte superiore a quello di Amatrice TGCOM

Tragedia sul confine già martoriato tra Turchia e Siria Il Manifesto

Quando è stata estratta era ancora attaccata al cordone ombelicale della madre, morta sotto le macerie del palazzo di 5 piani crollato in ...“Manca soltanto un italiano che non siamo riusciti a contattare. Si tratta di Angelo Zen, della provincia di Vicenza, siamo in contatto costante con la famiglia”. Lo ha detto il ministro degli Esteri ...