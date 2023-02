Terremoto al confine tra Turchia e Siria | i morti sono più di 5mila | Un italiano disperso | Una donna e i suoi tre figli salvati dopo 28

Sale a a 5.016 il numero delle vittime accertate del potenteche ieri notte ha colpito una vasta zona difra la Turchia e la Siria . Ma il drammatico bilancio si aggrava di ora in ...... che per tutta la notte hanno continuato a scavare tra le macerie dopo il violentissimo, ... a capo dell'Autorità per la gestione delle emergenze turca, Afad, altra Turchia e Siria ...

Una vera ecatombe quella avvenuta nelle scorse ore al confine tra Turchia e Siria. Alle 4.17 del mattino di ieri, ora locale, una fortissima scossa di terremoto ha colpito il sud della Turchia, al ...Il terribile bilancia sale a 4.890 vittime. Il potente terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria ha devastato intere città. Sono centinaia le costruzioni crollate. Si cercano freneticamente i sop ...