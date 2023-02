Terremoto al confine tra Turchia e Siria | i morti sono 4 890 | Un italiano disperso | Donna e 3 figli salvati dopo 28 ore sotto le macerie

tra Turchia e Siria, si scava tra le macerie il caso diplomatico Usa, pallone spia cinese ... Nelle zone vicine alturco, le organizzazioni umanitarie locali invocano a gran voce l'...Il bilancio delle vittime del fortedi magnitudo 7.9 che ha colpito il sud - est della Turchia, vicino alcon la Siria, potrebbe aumentare di otto volte, ha avvertito l'Organizzazione mondiale della sanità. Mentre ...

Devastante terremoto al confine fra Turchia e Siria: ecco cosa sappiamo la Repubblica

Turchia, terremoto magnitudo 7.8 vicino al confine con la Siria: oltre 3.700 vittime Sky Tg24

Terremoto al confine tra Turchia e Siria, oltre 3.800 morti | Un italiano risulta disperso | Sisma mille volte superiore a quello di Amatrice TGCOM

Il terremoto al confine tra Turchia e Siria Il Post

Il sisma lungo "il confine maledetto" che ha visto 12 anni di guerra RaiNews

Epicentro nella Turchia meridionale, vicino al confine con la Siria. Il primo sisma è stato di magnitudo 7.8, poi in mattinata altre scosse di ...Sale a quasi 5mila vittime in Turchia e in Siria il bilancio dei morti del terremoto di magnitudo 7,8. Il sisma ha fatto crollare migliaia di edifici ...