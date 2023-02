Terra Amara anticipazioni 13-18 Febbraio 2023 Finale 1 stagione

Leggi su mediaturkey

(Di martedì 7 febbraio 2023)13-1813Preso per la gola, Gaffur racconta molte vicende della famiglia Yaman al signor Hatip. Per Mujgan e Yilmaz fervono i preparativi del matrimonio ma, per caso, lui incontra Zuleyha e questo incontro non li lascia indifferenti. Zuleyha ha un malore al circolo e Hunkar l’accompagna in ospedale. L'articolo proviene da MediaTurkey.