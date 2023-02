Ternana-Parma | inizia la prevendita per la gara con gli emiliani

(Di martedì 7 febbraio 2023) Sarà attiva a partire dalle ore 16.00 di oggi ladiin programma alle ore 16.15 di sabato 11 febbraio allo stadio Libero Liberati. I biglietti saranno disponibili online al sito http://www.vivaticket.com e presso le rivendite ufficiali VivaTicket. Di seguito la lista dei punti vendita. RIVENDITE TERNI I botteghini del Liberati saranno disponibili il giorno della, sabato 11 febbraio, a partire dalle ore 9.00 fino al fischio d’inizio; una ulteriore postazione sarà riservata al ritiro accrediti (no stampa), a partire dalle ore 13.00 e fino alle ore 16.15. Si prega di evitare assembramenti. Saranno aperti i seguenti settori: DISTINTI B PARTERRE E DISTINTI B 2^ LIVELLO INTERO € 18,00RIDOTTO PERSONE CON DISABILITA’ (80-99%) E OVER 65 € 14,00BABY (da 0 a 5 anni) € 2,00KID (da 6 a 12 anni non ...

