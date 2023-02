Tennis | la sicurezza di Alycia Parks | “Quest’anno sarò in Top-10”

Leggi su oasport

(Di martedì 7 febbraio 2023)è sicuramente il nome nuovo delfemminile mondiale. La ventiduenne americana ha appena messo in bacheca il suo primo titolo WTA della carriera, conquistando il torneo di Lione dopo aver battuto in finale la padrona di casa Caroline Garcia, testa di serie numero uno e che occupa la quinta posizione nella classifica mondiale. La ventiduenne di Atlanta è stata intervistata dai media australiani e ha parlato dei continui paragoni con le sorelle Williams: “Trovo strano ogni tanto che mi paragonino a loro, perchè quando ho iniziato a giocare non sapevo bene chi fossero”.ha una sorella di un anno più grande (Mikayla), con la quale ha iniziato a giocare: “Non abbiamo fatto il classico percorso Junior. Mio padre voleva prevenire gli infortuni perché avevo sempre dei problemi al ginocchio. Mi diceva ...