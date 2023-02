Tennis | ATP Montpellier 2023 | un Lorenzo Sonego impeccabile approda al secondo turno

(Di martedì 7 febbraio 2023) Bella e convincente vittoria dinel primodel torneo ATP di. Ilta piemontese ha sconfitto il numero uno di Francia, Benjamin Bonzi, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo neanche un’ora e mezza di gioco. Una partita comandata sempre dal piemontese, che ha ottenuto molto dal suo servizio, cinque ace ed oltre il 70% di punti vinti sia con la prima sia con la seconda. Partenza lanciata di, che strappa subito in apertura il servizio al francese. Il piemontese concede molto poco nei primi turni di battuta all’avversario, ma nel sesto game deve affrontare una palla del controbreak.annulla tutto e nel nono gioco riesce a togliere nuovamente il servizio a Bonzi, concludendo la prima frazione in suo favore per ...

Dai che finalmente si riparte. Dopo la scorpacciata Slam dell'Australian Open si torna tra le braccia rassicuranti del circuitoper i primi appuntamenti che traghetteranno i tennisti verso gli Stati Uniti e i due Masters 1000 sul cemento americano, in grado di dare qualche scossa alla classifica. Non perderti le Newsletter ...Stefano Travaglia avanza al secondo turno del Tenerife Challenger 3. L'ex numero 60 del mondo, questa settimana wild card dell'Challenger 75 organizzato da MEFEvents, è stato autore di un'ottima prova contro l'ucraino Oleksii Krutykh. L'azzurro ha vinto per 6 - 2 6 - 2 contro un avversario che si era messo ben in ...

