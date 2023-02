Tennis | Atp Cordoba | esordio vincente per Darderi

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 7 febbraio 2023), 7 feb. - (Adnkronos) - Prima qualificazione per il tabellone di un torneo Atp e prima vittoria: Luciano, 20 anni, argentino di nascita ma italiano per scelta fa un altro passo importante nella sua carriera in continua ascesa battendo 6-4 6-3 il francese Hugo Gaston, numero 101 Adel mondo, nel primo turno del main draw dell'Atp 250 di. Ora, sulla terra battuta delOpen,, numero 200 Atp, è atteso dal confronto con Sebastian Baez, numero 47 del mondo e 4 del seeding. Altri due italiani contano di raggiungerlo al secondo turno: Andrea Vavassori che oggi affronta l'argentino Guido Pella e Marco Cecchinato, anche lui opposto a un argentino, Facundo Bagnis.