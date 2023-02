Televoto Sanremo 2023 | come si vota e come funziona

Leggi su sportface

(Di martedì 7 febbraio 2023) Torna il Festival dicon l’edizione numero 73 ed è tutto pronto per assistere allo show con 28 cantanti che si esibiranno e cercheranno di conquistare la vittoria della kermesse. Protagonista,di consueto, sarà il: eccosiper il voto da casa, che non sarà l’unica modalità dizione durante le cinque serate. In particolare, nelle prime due serate are sono soltanto le componenti della giuria della sala stampa, web, tv e radio, per questo motivo ilentrerà in scena a partire da giovedì 9 febbraio, nella serata in cui si esibiranno tutti e 28 gli artisti in gara. Il ...