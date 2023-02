Tár | esce al cinema il film con cui Cate Blanchett punta all' Oscar - Magazine - quotidiano net

Quando entrò in gioco Gsa, Rampino si attivò: 'Ho parlato con lui, dice sela gara a facciamo insieme'. Che Sceusa fosse al corrente emergerebbe dalla conversazione in cui, alla vigilia di una ...in sala... Cosa non va ... anche se in un momento ricco di altri titoli importanti. Non aspettatevi una sorta di monografia cinematografica su Laika.

Tár, esce al cinema il film con cui Cate Blanchett punta all'Oscar QUOTIDIANO NAZIONALE

Todd Field: chi è il regista di Tár Taxidrivers.it

In attesa di TÁR, il meglio di Cate Blanchett nei suoi 5 film più iconici ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

Cosa esce dal 9 febbraio, in sala e in streaming cinematografo.it