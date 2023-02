Tanti auguri a Beppe Baresi! Una vita all’Inter | il club nerazzurro lo celebra

Leggi su inter-news

(Di martedì 7 febbraio 2023) In casa Inter, è giorno die compleanni. Oltre a Nicolò Barella e Alessandro Fontanarosa, oggi ha compiuto gli anni anche Giuseppe Baresi. La leggenda nerazzurra compie 65 anni BUON COMPLEANNO ?Baresi. Unaper lui, dal settore giovanile fino alla prima squadra prima come giocatore, poi come vice allenatore e infine come dirigente. Unvero e purissimo. Baresi oggi compie 65 anni. Con la Beneamata ha totalizzato 559 presenze tra il 1976 e il 1992, condite da 13 reti. In bacheca ha conquistato 2 Scudetti, 1 Coppa UEFA, 2 Coppe Italia e 1 Supercoppa Italiana.anche dalla redazione di Inter-News.it. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...