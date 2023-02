Taekwondo | confermata la presenza alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028

(Di martedì 7 febbraio 2023) Ilassume sempre più importanza all’interno dello scenario olimpico e soprattutto paralimpico a livello planetario. Come reso noto dal Comitato Paralimpico Internazionale (IPC) e da Worldinfatti, la disciplina è stataanche verso i Giochi Paralimpici di Los, all’interno del panorama degli sport dell’evento. Dopo Tokyo 2020 e Parigi 2024, vi sarà quindi un’altra edizione della rassegna paralimpica nella quale poter ammirare i migliorika paralimpici dare il meglio di loro stessi sui tatami statunitensi. Nell’ultimo fine settimana, a proposito di para, va ricordato che Antonio Bossolo, il massimo esponente italiano della disciplina, ha raccolto un bellissimo podio (3° posto) alla President’s Cup 2023 tenutasi ...

